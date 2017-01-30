Число погибших при стрельбе в мечети в Канаде увеличилось до шести

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Неизвестные открыли стрельбу в мечети в канадской провинции Квебек. В результате инцидента погибли шесть человек. На месте ЧП дежурят около десятка машин скорой помощи. Территория вокруг мечети оцеплена полицией.

Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в канадской провинции Квебек, передает "ТВ Центр".

Как сообщают местные СМИ, трое неизвестных ворвались в Исламский культурный центр во время вечерней молитвы с автоматами и открыли огонь. На тот момент внутри здания, по разным данным, могли находиться от 40 до 100 человек.

На месте ЧП дежурят около десятка машин скорой помощи. Территория вокруг мечети оцеплена полицией. Уже удалось задержать двоих подозреваемых.