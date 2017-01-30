Титул "Мисс Вселенная-2017" завоевала 24-летняя студентка из Франции

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Студентка-стоматолог из французского Лилля Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная-2017". Также в тройку лучших попали представительницы Гаити 25-летняя Ракель Пелисье и Колумбии - 23-летняя Андреа Товар. Финальная часть конкурса проходила на Филиппинах в Маниле.

Француженка Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". Уроженке Лилля 24 года. Она является студенткой-стоматологом.

Кроме того, в тройке финалистов оказались представительница Гаити 25-летняя Ракель Пелисье и красавица из Колумбии 23-летняя Андреа Товар.

Между тем, во время финальной части конкурса, в которой претендентки на корону отвечают на различные вопросы жюри, были подняты политические темы. Так, Миттенар рассказала о своих взглядах на миграционный кризис. Другие конкурсантки высказывали свои мнения о президенте США Дональде Трампе и бывшем кандидате на пост главы Белого дома от демократов Хиллари Клинтон.

Финальное шоу, длившееся около трех часов, проходило в столице Филиппин Маниле 30 января. В нем принимало участие 86 претенденток.

Победительницей прошлогоднего конкурса стала филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах.