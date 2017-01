Титул "Мисс Вселенная-2017" завоевала 24-летняя студентка из Франции

Француженка Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная". Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва". Уроженке Лилля 24 года. Она является студенткой-стоматологом.

Кроме того, в тройке финалистов оказались представительница Гаити 25-летняя Ракель Пелисье и красавица из Колумбии 23-летняя Андреа Товар.

Shining brighter than gold. This is your #MissUniverse. pic.twitter.com/Yjl8asK6B0