СКР проводит проверку по факту смерти младенца в ТЦ в Москве

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Месячный ребенок скончался на юго-западе столицы. По предварительным данным, смерть наступила в результате асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами. Сотрудники СКР начали проверку по факту данного инцидента.

Следователи проводят проверку по факту смерти младенца на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СКР по столице. По предварительным данным, ребенок умер из-за асфиксии от закрытия дыхательных путей рвотными массами.

"Вечером 29 января 2017 года в ходе прогулки по торговому центру, расположенному по улице Поляны в городе Москве, бабушка обратила внимание на то, что месячный ребенок, находящийся в коляске, не подает признаков жизни. После чего незамедлительно вызвала скорую помощь. Однако до приезда медиков ребенок скончался", - говорится в сообщении.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки сотрудниками СК будет принято процессуальное решение.