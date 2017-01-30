Россия и Грузия обсудят отмену виз

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Москва и Тбилиси в начале февраля могут обсудить возможность отмены визового режима для грузинских граждан. Этот вопрос может быть поднят на встрече в Праге между замглавы российского МИД Григорием Карасиным и грузинским премьером по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

В первой неделе февраля в Праге состоится встреча заместителя главы российского МИД Григория Карасина, а также специального представителя премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе. В ходе встречи дипломаты, в частности, обсудят торгово-экономические связи и транспортные коммуникации, пишет газета "Известия".

По словам Абашидзе, последнее слово в визовом вопросе остается за Россией. При этом, он подчеркнул, что упрощение режима въезда в Россию для грузинских граждан было бы "шагом в правильном направлении". Также дипломат напомнил, что Тбилиси отменил визовые требования для россиян в 2011 году. С тех пор они могут находиться на территории этой страны в течение года.

В свою очередь, Григорий Карасин отметил, что прилагаются усилия по нормализации двусторонних связей в таких сферах, как торговля, транспортное сообщение, гуманитарные контакты, культурные обмены.

В декабре 2016 года президент России Владимир Путин заявил, что не исключает отмену визового режима для граждан Грузии. Он также назвал визовые режимы в Европе анахронизмом.

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