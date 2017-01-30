Российский турист погиб в Таиланде, упав со скалы

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Турист из России скончался на острове Пхукет в Таиланде. По предварительным данным, он упал в море с прибрежных скал. Российское посольство в королевстве пока не получало информацию по данному инциденту от местной полиции.

Российский турист погиб на острове Пхукет в Таиланде, сорвавшись в море с прибрежных скал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Phukhet News.

Тело россиянина нашли в воде другие отдыхающие в районе пляжа Ката. По предварительной информации, на нем были обнаружены следы, которые свидетельствовали о падении мужчины в море со скал.

Посольство России в Таиланде пока не получало информации об этом происшествии от местной полиции.