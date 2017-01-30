В России разработали блокирующую удовольствие от наркотиков молекулу

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К 2023 году российские ученые завершат разработку препарата, который поможет избавляться от наркозависимости. В его основу ляжет созданная ими молекула, блокирующая удовольствие от наркотиков. По словам разработчиков, лекарство будет эффективно в борьбе с опиоидной зависимостью.

Российские ученые к 2023 году разработают препарат, который поможет избавиться от наркозависимости. Его основу составит молекула, которая блокирует удовольствие от наркотиков, пишет газета "Известия".

Разработчики отмечают, что новый препарат является не наркотическим аналогом морфина. После его введения в кровь организм начнет вырабатывать антитела, препятствующие проникновению в мозг наркотических веществ. В результате из-за отсутствия удовольствия, как утверждают ученые, пациент теряет мотивацию к употреблению наркотиков.

По словам разработчиков, препарат будет эффективен в борьбе с опиоидной зависимостью: героином, морфином, дезоморфином. А лечение займет от одного до двух лет.

Заведующая лабораторией Института физиологически активных веществ РАН Марина Мягкова утверждает, что существующие препараты излечивают только 10–30% наркоманов. Кроме того, они имеют много побочных эффектов. По ее словам, новое лекарство предназначено для противорецидивного лечения, чтобы человек после детоксикации не возобновил употребление наркотиков.

Также это лекарство в теории можно использовать для профилактики попадания в зависимость. Однако этот вопрос, как отмечают ученые, можно обсуждать только после клинических испытаний.

По данным Минздрава, в России около 600 тысяч зарегистрированных наркоманов. Однако в ФСКН заявляли о цифре в 4-7 миллионов, оценивая количество неучтенных потребителей наркотиков.