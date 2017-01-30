Турист из России устроил драку в самолете из-за туалета

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Конфликт между россиянином и другим пассажиром произошел на борту самолета British Airways, который летел в Таиланд. Драка началась из-за очереди в туалет. В данную ситуацию пришлось вмешаться бортпроводникам воздушного судна. Полиция не стала задерживать туриста из России после прилета в Бангкок.

Российский турист устроил драку на борту самолета British Airways, который летел в Бангкок. Об этом сообщает портал Life. Мужчина хотел доказать другому пассажиру, что он первый должен посетить туалет.

Инцидент произошел за час до приземления самолета в аэропорту Таиланда. В данный конфликт пришлось вмешаться бортпроводникам и пассажирам, которые находились по соседству.

Экипаж воздушного судна предупредил диспетчеров о буйном пассажире на борту самолета, однако полиция никак не отреагировала на это сообщение, и россиянин не был задержан по прилету.