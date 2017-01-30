Вдову Владимира Зельдина похоронят в могиле актера

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Иветту Капралову, которая скончалась в субботу на 82-м году жизни, похоронят в одной могиле с ее мужем Владимиром Зельдиным. Такое решение приняла семья актрисы.

Вдову Владимира Зельдина Иветту Капралову похоронят на Новодевичьем кладбище в одной могиле с актером. "На семейном совете было решено, что Иветта Евгеньевна будет кремирована, и урна с ее прахом прихоронена в могилу Владимира Михайловича Зельдина", - сообщил брат артистки Владимир Боярский.

Прощание с актрисой состоится в Николо-Архангельском крематории 31 января или 1 февраля. Точную дату семья Капраловой пока не утвердила, передает ТАСС.

Иветта Капралова долгие годы работала редактором в Бюро пропаганды советского киноискусства. Она помогала актерам, испытывавшим сложности. Также Капралова была организатором и ведущей концертов звезд советской эстрады. Замуж за Зельдина она вышла в 1964 году. Актеры прожили вместе более 50 лет. Владимир Зельдин ушел из жизни 31 октября 2016 года, через три месяца - 28 января - скончалась Иветта Капралова.

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