В "Зарядье" найден медальон Английского Двора XVI века

Теги: Москва история археология

В Москве в парке "Зарядье" археологи нашли английский медальон XVI века с розой Тюдоров. Специалисты предполагают, что старинное изделие может быть связано с деятельностью Старого Английского Двора на Варварке. Артефакт будет передан в Музей Москвы.

В Москве в южной части парка "Зарядье" археологи нашли английский медальон XVI века. Он выполнен из сплава свинца и олова. Диаметр находки составляет около пяти сантиметров, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

На медальоне красуется эмблема — Роза Тюдоров. Это геральдический символ королевской династии Англии. Тюдоры правили в этой стране с 1485 по 1603 год. Такую эмблему в виде сдвоенных красной и белой роз наносили на монеты, головные уборы, медальоны и игральные фишки. Она символизирует примирение двух враждовавших королевских династий - Ланкастеров и Йорков.

"Изображение розы Тюдоров — основной маркер медальонов, изготавливавшихся в Англии с 1509 по 1603 год, в периоды правления короля Генриха VIII и его дочери королевы Елизаветы I. Вероятнее всего, четыре столетия назад он использовался в качестве нашивки на одежду — по краям изделия есть четыре небольших отверстия", — заявил генеральный директор Столичного археологического бюро Константин Воронин.

Кроме того, специалистам удалось прочитать надпись, выгравированную на медальоне: "Dieu et mon droit". В переводе с французского она означает "Бог и моё право". Рядом с девизом указана дата - 1590 год. Эта фраза является официальным девизом английской монархии уже на протяжении 700 лет. Она написана на французском так как этот язык долгое время был популярен у английской аристократии и говорит о божественном происхождении права на корону у монарха.

По словам главного археолога Москвы Леонида Кондрашева, эта археологическая находка может быть связана с деятельностью Старого Английского Двора, здание которого располагается на Варварке. "Он существовал в Зарядье в XVI веке. В 1556 годы царь Иван Васильевич предоставил англичанам право беспошлинной торговли и таможенные льготы", - заявил Кондрашев.

Найденный артефакт будет передан в Музей Москвы.

Ранее в "Зарядье" уже находили клад серебряных монет и сохранившиеся от Великой улицы деревянные мостовые, а также срубы домов.