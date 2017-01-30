В ходе спецоперации в Чечне погибли двое полицейских

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Три боевика уничтожены в ходе спецоперации в чеченском городе Шали. Как сообщил глава республики Рамзан Кадыров, правоохранители попытались проверить документы у подозрительных лиц возле одного из местных постов полиции. В ответ преступники открыли огонь и бросили в сторону силовиков гранату.

Появились кадры из города Шали, где в ночь на понедельник прошла спецоперация. При попытке остановить подозрительных незнакомцев на посту по силовикам был открыт огонь. Убиты сержант полиции Али Муслимханов и приехавший домой сотрудник грозненского ППС Ислам Яхаджиев. Ранения получили двое местных жителей. Трое боевиков - ими оказались уроженцы Шали - ликвидированы. Двое из них были в федеральном розыске, еще один - в оперативном. Все, как сообщает глава республики, состояли в террористической организации, передает "ТВ Центр".

"Известно, что данной группой из Сирии руководил уроженец Шали Магомед Рашидов, который в течение трёх лет находится в рядах "Исламского государства" и по интернету вербует молодёжь, дурманит ей головы, отдает приказы на убийство должностных лиц, представителей духовенства. Принимаются исчерпывающие меры для того, чтобы нейтрализовать бандита в его же логове", - сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

За январь это уже вторая спецоперация в Чечне. Около двух недель назад на окраине населенного пункта Цоци-Юрт были убиты четверо бандитов. А уже через несколько дней стало известно о задержании целой группы боевиков - более 60 человек - состоявших в ячейке запрещенного в России "Исламского государства".

Михаил Шекоян, "ТВ Центр".