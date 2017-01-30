Власти Канады назвали нападение на мечеть терактом

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В канадском Квебек-сити шесть человек погибли в результате нападения на мечеть, ещё восемь - ранены. Местные власти назвали случившееся терактом. Всё произошло во время вечерней молитвы. Злоумышленники ворвались в здание и открыли огонь. В полиции сообщили, что двоих нападавших удалось задержать. Идёт расследование.

Двое в масках ворвались в мечеть, когда там читали вечернюю молитву. С криками "Аллаху Акбар" неизвестные открыли огонь по прихожанам, в помещении в этот момент находилось более 40 человек, в том числе маленькие дети. Один из очевидцев рассказал полиции, что нападавшие успели трижды перезарядить оружие, передает "ТВ Центр".

В бойне, по данным агентства Reuters, погибли шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет. Не менее десяти – получили ранения.

Полиции удалось задержать обоих стрелков. Следователи не исключают, что у нападавших в мечети мог быть еще один сообщник. Квартал, в котором расположен исламский культурный центр, по-прежнему оцеплен. Представители канадских правоохранительных органов пока довольно скупо комментируют случившееся.

"Ситуация находится под контролем, помещение проверено, прихожане мечети эвакуированы. Расследование продолжается", - заявили в полиции.

На условиях анонимности очевидец, дозвонившийся на радиостанцию, рассказал, что заметил у стрелков местный акцент и то, что якобы стреляли они из автоматов. Атаку на самую большую мечеть Квебека власти квалифицировали как теракт – первый за последние два года в Канаде.

Однако вспышки исламофобии в стране периодически происходят. Так, служащие и прихожане заявляли об угрозах в свой адрес. А минувшим летом неизвестные подбросили в эту же мечеть отрезанную свиную голову в подарочной упаковке и оставили открытку с подписью "Приятного аппетита". Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал теракт "бессмысленным актом насилия".

"Канадцы скорбят о жертвах трусливого нападения на мечеть в Квебеке. Мои мысли сейчас с родными и близкими погибших в результате нападения", - написал на своей странице в соцсети премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В провинции Квебек приспущены флаги на административных зданиях. Власти призывали местных жителей объединиться против насилия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".