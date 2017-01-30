Указ Трампа о мигрантах спровоцировал митинги в шести штатах

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Республиканцы и члены Конгресса США Джон Маккейн и Линдси Грэм придерживаются антироссийских взглядов и предпринимают попытки развязать Третью мировую войну. Об этом заявил Дональд Трамп. Таким образом, президент США ответил на обвинения однопартийцев в ужесточении миграционного контроля. По мнению Маккейна и Грэма, инициатива якобы способствует обострению террористической угрозы. Трамп посоветовал политикам направить энергию на укрепление безопасности США.

Один из первых президентских указов президента Дональда Трампа "взорвал" Америку. Массовые протесты охватили крупнейшие города. Граждане возмущены распоряжением ограничить приток иммигрантов в страну, передает "ТВ Центр".

"Это неправильно с точки зрения морали и неверно с точки зрения конституции. Это неприемлемо, это против всех правил, за которые выступает эта страна. Всего, на чём она основана. Мы продолжим борьбу, пока не убедимся, что президент Трамп не перевернёт с ног на голову всё, на чём держится эта страна", - заявила одна из протестующих Ребекка Чайкин.

Возмущение демонстрантов вызвало то, что все страны, из которых президентским указом остановлена миграция, являются мусульманскими. В этом активисты видят признаки ксенофобии. Кроме того, введён 120-дневный мораторий на приём в страну беженцев. За это время администрация планирует разработать новые процедуры безопасности. Но после возобновления приёма беженцев, их количество ограничат всего 50 тысячами в год вместо 110 тысяч. Протестующие добрались и до самого Белого дома. Столичная полиция усилена. Но протесты пока проходят без инцидентов.

Пресс-секретарь Белого дома в интервью каналу ABC успокаивает общественность, заявляя, что эти меры временные. Нужно просто навести порядок.

"Мы должны просто убедиться, что можем определить тех, кто собирается нанести ущерб нашей стране. Пока из 300 тысяч иностранцев, которые прибыли в страну, задержано всего 109 человек. Это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Иначе, что мы скажем семьям тех, кто погиб от рук террористов, как в Атланте, Сан-Бернардино или Бостоне? Наш приоритет - защита нации", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

На нового президента обрушились и его политические противники. Среди них - сенаторы Джон МакКейн и Линдси Грэм. Они заявили, что указ Трампа об ужесточении миграционного контроля лишь поспособствует обострению террористической угрозы в США и подтолкнёт террористов к вербовке сторонников внутри страны. Дональд Трамп за словом в карман, как всегда, не полез.

"Совмеcтное заявление бывших кандидатов в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно, они прискорбно неубедительны, что касается иммиграции. Сенаторы должны сосредоточить свою энергию на борьбе с ИГИЛ (деятельность террористической организации запрещена на территории России, - прим. ред.), нелегальной миграцией и безопасности границ, вместо того, чтобы постоянно искать повод начать Третью Мировую войну", - написал Трамп в своем Twitter.

Решительные меры новой администрации критикуют и в Европе, где проблема миграции стоит особо остро в последние годы. Но на такие серьёзные меры ни в одной европейской столице не решаются до сих пор.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр"