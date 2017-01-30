Экс-премьер Франции Мануэль Вальс проиграл праймериз Соцпартии

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Во Франции определился кандидат в президенты от правящей Соцпартии. Из предвыборной гонки выбыл бывший премьер страны Мануэль Вальс. Победу в праймериз одержал экс-министр образования Бенуа Амон. Их разделили почти 20% голосов. Но, по мнению экспертов, Амон вряд ли сможет противостоять кандидатам от других партий после провальной политики действующего президента.

Громкие аплодисменты - слабое утешение. После оглашения результатов итогового второго тура праймериз социалистов у Мануэля Вальса не остается шансов, передает "ТВ Центр".

Он говорит, что до последнего верил в победу, но вынужден подняться на трибуну, чтобы официально признать поражение. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс не будет баллотироваться в президенты Франции. После пяти лет правления его начальника Франсу Олланда Франция четко заявила: подобной политики она больше не хочет.

"Когда придет время, история признает ценность наших достижений. Я говорю вам, не будет никаких оснований стыдиться за то, что мы сделали", - заявил Мануэль Вальс.

Победу одерживает самый "левый" в рядах социалистов кандидат. Бывший министр образования Бенуа Амон, достанься ему кресло в Елисейском дворце, намерен увеличить размер социальных пособий, сократив при этом рабочую неделю, впустить в страну еще больше мигрантов и даже легализовать марихуану. "Левые подняли голову! Они смотрят в будущее и хотят победить", - сообщил Бенуа Амон.

Но если взглянуть на ситуацию трезво, шансов на победу у Амона немного. Опросы пророчат единому кандидату от социалистов максимум пятое место. Получить же поддержку большинства левых теперь может официально независимый кандидат Эммануэль Макрон. Бывший министр экономики к началу президентской кампании со скандалом уволившийся из правительства и создавший собственное движение "Вперед" за полгода вырвался в тройку лидеров президентской гонки.

Сколько стоил этот марш-бросок избирателю, кстати, отдельный вопрос. Незадолго до отставки Макрон, по данным СМИ, потратил 80% выделенных на представительские расходы ведомства денег. Может, спустил на шикарные обеды, но скорее, язвят журналисты, пустил капитал в дело. Новая партия - мероприятие отнюдь не из дешевых. Разгоревшийся скандал, впрочем, быстро позабылся фоне другого. "Финансовая Одиссея" Пенелопы Фийон - вот объект пристального интереса прессы.

Действительно ли супруга главного пока претендента на президентский пост, работала его помощницей или просто получала зарплату - тема, которую СМИ обсуждают без перерыва. Сам Фийон уже отправил необходимые документы в прокуратуру. Заявив, что в случае возбуждения против него дела снимет свою кандидатуру. Пока же срывает аплодисменты сторонников, обещая вернуть времена, когда Пятая Республика могла сама выбирать с кем сотрудничать и какой политический курс проводить.

"Сейчас возникла Америка господина Трампа, который, похоже, намерен заставить подчиниться любого, кто не захочет следовать его интересам. Американцы — наши друзья, наши союзники, но Франция никогда не была и не станет вассалом ни одной страны", - отметил Франсуа Фийон.

Растущий у французского избирателя запрос на независимую внешнюю политику в полной мере намерена удовлетворить и Марин Ле Пен. Ее растущие рейтинги уже сейчас гарантируют как минимум выход во второй тур голосования. Кто станет соперником главы Национального фронта, французы решат 23 апреля. После выбора кандидата от социалистов обратный отсчет президентской гонки официально запущен.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".