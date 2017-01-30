Украинские националисты отметили годовщину битвы под Крутами

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На Украине националисты отметили годовщину битвы под Крутами. 29 января они прошли с факелами по центру Киева. Они прошли в сторону урочища Аскольдова Могила, выкрикивая националистические лозунги и прославляя память Степана Бандеры. Кроме того, факельные шествия прошли в других украинских городах.

Украинские националисты прошли с факелами по центру Киева. Так они отметили годовщину битвы под Крутами, где в 1918 году произошло столкновение советских солдат с украинскими студентами, которые не признали власть большевиков, передает "ТВ Центр".

Перед началом марша организаторы устроили реконструкцию боя. Потом несколько тысяч человек проследовали по улице Ивана Мазепы в сторону урочища Аскольдова Могила. Там захоронены участники сражения. По пути они выкрикивали националистические лозунги и прославляли память Степана Бандеры.

Факельные шествия прошли также в Славянске, Краматорске и других украинских городах.