В Сочи из-за непогоды задержаны десятки рейсов

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В южных регионах России - обильные снегопады и шквалистый ветер. В аэропорту Сочи из-за непогоды задержаны десятки рейсов.

Обильные снегопады и шквалистый ветер испытывают на прочность жителей южных регионов России. Необычная для Краснодарского края погода внесла коррективы в работу общественного транспорта, передает "ТВ Центр".

В Сочи автобусы ходят с перебоями. В аэропорту задержаны десятки рейсов. Из-за плохой видимости, несколько самолетов были направлены на запасные аэродромы. На Кубани объявлено экстренное предупреждение о лавиноопасности. Спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок в горах.

Резкое похолодание пришло и в Крым. Столбик термометра местами опускался до минус 15 градусов. По прогнозам синоптиков, такая погода на южных курортах продержится еще несколько дней.