В ОНФ предложили составить интерактивную карту нелегальных свалок

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Общероссийский народный фронт представил новый экологический проект "Генеральная уборка". Он призван бороться с незаконными мусорными полигонами по всей стране.

Составить интерактивную карту нелегальных свалок предложили в Общероссийском народном фронте. В понедельник в Москве представители движения презентовали новый экологический проект "Генеральная уборка", передает "ТВ Центр".

Он призван бороться с незаконными мусорными полигонами по всей стране. По данным ОНФ, таких мест в России около 20 тысяч. В то время как официальная статистика говорит лишь о двух тысячах. Общероссийский народный фронт намерен не только выявлять проблемные объекты, но и добиваться их ликвидации.

"Для того, чтобы сегодня мы не видели такую разницу в цифрах и не думали, что это лукавство, что власти не желают показывать реальную ситуацию, мы запускаем проект ОНФ "Генеральная уборка". Мы хотим не просто составлять карту свалок. Мы хотим привлечь население к тому, чтобы мы сами выходили и максимально там, где можно убрать - убирали. За нас это не сделают власти, за нас это не сделают только чиновники", - сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.