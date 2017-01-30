Собянин открыл новый путепровод в Щербинке

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Сергей Собянин открыл движение по автодорожному путепроводу вблизи платформы "Щербинка". Раньше машины могли проехать только по наземному переезду.

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому автодорожному путепроводу вблизи платформы "Щербинка". Строительство длилось чуть больше года, передает "ТВ Центр".

Раньше машины могли проехать только по наземному переезду. А из-за плотного графика поездов здесь часто возникали автомобильные заторы. Новая двухполосная эстакада решила эту проблему. Пропускная способность переезда увеличилась в восемь раз. На этом работы не заканчиваются, в начале весны у новой эстакады планирую высадить деревья. В планах также и реконструкция прилегающего шоссе.

"Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги в Москве. За последние годы построено семь, и в этом году еще будет запущено пять путепроводов. Один из таких путепроводов - в Щербинке. Здесь в часы-пик 70% времени машины просто стояли, здесь был такой транспортный щербинский коллапс. Я надеюсь, что после запуска путепровода здесь движение будет гораздо свободнее", - отметил Сергей Собянин.