Полиция задержала всех участников рейдерского захвата в Бибиреве

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В воскресенье вечером было совершено вооруженное нападение на ГСК "Бибирево". В рейдерском захвате принимали участие 20 человек. Столичная полиция сообщила о задержании всех нападавших на гаражный кооператив на севере Москвы.

Столичные полицейские задержали участников вооруженного нападения на здание гаражно-строительного комплекса "Бибирево". В рейдерском захвате принимали участие 20 человек. Об этом сообщает портал Life со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

"В воскресенье в 22:41 поступила информация о происшествии на улице Плещеева. На место были вызваны наряды полиции, которые доставили всех участников конфликта в территориальный отдел полиции", - говорится в сообщении.

По данным издания, в результате нападения были ранены два охранника, однако в столичной полиции подтвердили информацию только об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером вооруженная группа людей атаковала гаражный кооператив в Бибиреве. Они забросали пост охранников дымовыми шашками и открыли стрельбу по охранникам. Затем нападавшие захватили здание гаражно-строительного комплекса и забаррикадировались внутри.