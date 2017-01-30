США изучают способность России и Китая пережить ядерный удар

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Национальная разведка США и Стратегическое командование американских Вооруженных сил готовят доклад о способности России и Китая пережить ядерный удар. Запрос на такие исследования был направлен еще при администрации Барака Обамы членами Конгресса США от Демократической и Республиканской партий.

Пентагон изучает способность России и Китая пережить ядерный удар. Такой доклад готовят Национальная разведка США и Стратегическое командование Вооруженных сил, передает "Росбалт" со ссылкой на Bloomberg.

В докладе будут отражены такие факторы, как "вероятность выживаемости" руководства двух стран, сохранения им командных функций и контроля над ситуацией. Кроме того, будут изучены координаты расположения и описание "подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

При помощи этих исследований в Вашингтоне хотят понять, насколько высоки у руководства России и Китая шансы выжить, а также сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов по территории этих государств.

Подготовка отчета началась после запроса, направленного еще при администрации Барака Обамы членами Конгресса США от Демократической и Республиканской партий. По данным сайта радиостанции "Говорит Москва", они ранее неоднократно выражали беспокойство на фоне растущей военной мощи Китая и недоверия российским властям.