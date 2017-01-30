В Москве задержан глава ФГУП Минэнерго за неуплату налогов

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Сотрудники ГИБДД устроили погоню для задержания автомобиля Тимура Тимошева. Он обвиняется СКР по республике Марий-Эл в неуплате налогов на сумму 11 миллионов рублей. Глава ФГУП Минэнерго предоставил следователям данные об оплате счетов, после чего он был отпущен под подписку о невыезде.

Исполнительный директор Федеральной энергосервисной компании при Минэнерго России Тимур Тимошев был задержан в Москве по требованию Следственного комитета по республике Марий-Эл из-за неуплаты налогов. Об этом сообщает портал Life.

"По прилету в Москву, за его автомобилем сотрудники ГИБДД устроили погоню, поскольку Тимошев находился в федеральном розыске. Для его задержания был введен план "Перехват", - говорится в сообщении.

Глава ФГУП Минэнерго уже предоставил следствию все данные об оплате своих налогов. Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде.

Тимошев был объявлен в розыск по делу, которое возбуждено в марте прошлого года. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму 11 миллионов рублей.