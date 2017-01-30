Мосгорсуд оставил Улюкаева под домашним арестом

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Мосгорсуд признал законным продление срока домашнего ареста бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева до апреля 2017 года. Таким образом, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляцию на продление срока домашнего ареста экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Постановление Басманного суда Москвы о продлении в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - отмечается в постановлении суда.

Ранее 10 января суд продлил домашний арест Алексея Улюкаева до 15 апреля. После этого сторона защиты подала апелляцию на это решение. Сам Улюкаев до этого просил отпустить его под подписку о невыезде.

Бывшего министра подозревают в вымогательстве двух миллионов долларов у "Роснефти". По версии следствия, он требовал деньги за положительный отзыв министерства на сделку по приватизации "Башнефти".

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