В Подмосковье при аварии локомотива и легковушки погибли 3 человека

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На железнодорожном переезде в Подмосковье произошло столкновение машины и локомотива. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легковушки. Отмечается, что авария произошла из-за нарушения ПДД легковым автомобилем, который проигнорировал запрещающие сигналы на переезде.

Три человека погибли в результате столкновения локомотива и легкового автомобиля на железнодорожном переезде в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте Московской железной дороги (МЖД). Это произошло из-за нарушения правил дорожного движения водителем легковушки.

"Водитель легкового автомобиля Lada проигнорировал запрещающие для движения показатели исправно действующей переездной сигнализации и выехал на переезд перед приближающимся одиночным локомотивом. По предварительной информации, нарушение водителем легкового автомобиля правил дорожного движения привело к тому, что травмы, несовместимые с жизнью, получили водитель и два пассажира автомобиля", - говорится в сообщении.

Авария произошла в понедельник в 9:45 на железнодорожном переезде, расположенном на перегоне Узуново-Богатищево недалеко от остановочного пункта "146 км". В результате инцидента был нарушен габарит соседнего пути. В настоящее время на место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады железнодорожников для устранения последствий ДТП.

По данным МЖД, из-за аварии задерживается отправление двух электропоездов маршрута "Кашира – Узуново".

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