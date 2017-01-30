Украинские биатлонисты ушли с пьедестала во время гимна России

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Во время награждения призеров смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону украинские спортсмены быстро ушли с пьедестала, не став слушать гимн России. Вслед за ними ушли и российские биатлонисты, занявшие в смешанной эстафете первое место.

Церемония награждения призеров смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в Польше завершилась скандалом. Спортсмены с Украины, занявшие третье место в состязании, покинули пьедестал, не став до конца слушать гимн России, который был включен в честь команды из нашей страны, взявшей золотые медали в гонке.

Как только место награждения покинули украинские спортсмены, их примеру последовали и россияне. Это были Светлана Слепцова, Ирина Старых, Алексей Волков и Александр Логинов, передает портал Life. После этого организаторы церемонии прервали исполнение гимна.

На чемпионате Европы россияне взяли шесть золотых медалей из 20 возможных. Также они завоевали четыре серебряных и три бронзовых. Таким образом, Россия выиграла медальный зачёт, поставив рекорд соревнований.

Украина оказалась на втором месте. В ее активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.