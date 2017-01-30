Лавров: беседа Путина и Трампа выявила взаимный интерес

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Сергей Лавров рассказал, что субботний телефонный разговор между президентами России и США был хорошим и в политическом, и в человеческом плане. По его словам, в беседе также обсуждались национальные идеи двух стран. Кроме того, в ходе общения Путина и Трампа был обнаружен целый ряд сфер, где интересы государств совпадают.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что в ходе телефонного разговора президента нашей страны Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом был выявлен целый ряд сфер, где совпадают интересы двух государств. Об этом сообщает ТАСС.

"Разговор, который состоялся в субботу между президентами Путиным и Трампом, был хорошим, я бы сказал, и в политическом, и в человеческом смысле. Разговор проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь на национальные интересы каждой страны", - сказал Лавров.

По словам главы МИД, сроки личной встречи лидеров двух стран только предстоит согласовывать в скором времени.

В субботу состоялся телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Беседа продолжалась около 45 минут, она стала первой после вступления Трампа в должность и второй после его избрания президентом.

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