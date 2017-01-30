Площадь Фиделя Кастро появится в Москве в районе Сокол

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В московском районе Сокол появится площадь Фиделя Кастро. Данное решение приняла столичная межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц.

Площадь на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц получит имя лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. О решении, которое приняла столичная межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц, сообщили в мэрии Москвы, передает ТАСС.

Рядом с площадью Кастро расположена улица Альенде, названная в честь друга команданте президента Чили. Также в столице есть улица, которая носит имя лидера Венесуэлы Уго Чавеса, она находится в Хорошевском районе.

Фидель Кастро скончался 26 ноября прошлого года. Ему было 90 лет.