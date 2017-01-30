Опубликовано видео взрыва с факельного шествия в Славянске

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Во время факельного шествия украинских националистов в Славянске на улице Шевченко прогремел взрыв. Установлено, что на этом место были брошены взрывпакеты. Пострадавших в результате происшествия нет, но повреждены окна ближайшего медицинского учреждения.

Взрыв прогремел в украинском Славянске вечером 29 января во время факельного шествия. По данным сайта Нацполиции Донецкой области, инцидент произошел на улице Шевченко в 100 метрах от шествия.

Пострадавших в результате происшествия нет. При этом взрыв повредил окна травматологического отделения. Предварительно установлено, что были взорваны взрывпакеты.

В произошедшем разбираются взрывотехники, а также следственно-оперативная группа во главе с начальником Славянского отдела полиции Сергеем Алешиным. Также в Сети появилось видео с места происшествия.

В прошедшее воскресенье на Украине националисты отмечали годовщину битвы под Крутами. 29 января они прошли с факелами по центру Киева. Кроме того, факельные шествия прошли в других украинских городах, в том числе, в Славянске.

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