Полиция задержала водителя за непропуск скорой в Подмосковье
Теги: полиция водитель Происшествие подмосковье медицина
В Подмосковье водитель легковушки заблокировал проезд машине скорой помощи. Им оказался 20-летний житель города Пушкино. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции за данное правонарушение.
Полицейские задержали водителя легковой машины, не пропустившего автомобиль скорой помощи в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
"На нарушителя составлен протокол по статье "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Проезд автомобиля медиков был разблокирован", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в понедельник в 04:10 от фельдшера поступило сообщение о том, что легковой автомобиль заблокировал проезд машине скорой помощи. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что помехой оказалась иномарка, за рулем которой находился 20-летний местный житель.
Ранее сообщалось, что в МВД выразили готовность рассмотреть возможность ужесточения наказания за непропуск машин скорой помощи. В настоящее время за подобное нарушение предполагаются санкции в виде административного штрафа или лишения прав сроком на три месяца.
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