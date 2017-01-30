Полиция задержала водителя за непропуск скорой в Подмосковье

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В Подмосковье водитель легковушки заблокировал проезд машине скорой помощи. Им оказался 20-летний житель города Пушкино. Впоследствии он был задержан сотрудниками полиции за данное правонарушение.

Полицейские задержали водителя легковой машины, не пропустившего автомобиль скорой помощи в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

"На нарушителя составлен протокол по статье "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Проезд автомобиля медиков был разблокирован", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в понедельник в 04:10 от фельдшера поступило сообщение о том, что легковой автомобиль заблокировал проезд машине скорой помощи. Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что помехой оказалась иномарка, за рулем которой находился 20-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что в МВД выразили готовность рассмотреть возможность ужесточения наказания за непропуск машин скорой помощи. В настоящее время за подобное нарушение предполагаются санкции в виде административного штрафа или лишения прав сроком на три месяца.

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