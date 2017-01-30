Антонио Бандерасу потребовалась экстренная госпитализация

Теги: Культура великобритания бандерас госпитализация

В Великобритании был экстренно госпитализирован актер Антонио Бандерас. СМИ узнали, что во время тренировки он почувствовал сильные боли в груди. После медицинского осмотра врачи отпустили 56-летнюю кинозвезду домой.

Знаменитый испанский актер Антонио Бандерас экстренно госпитализирован в Великобритании. Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun, у него были сильные боли в груди.

Бандерасу стало плохо во время тренировки. Он был экстренно доставлен в больницу в графстве Суррей 26 января. После медицинского осмотра врачи отпустили его из клиники.

Сам 56-летний актер в разговоре с журналистами заявил, что благодарен врачам за помощь. Также он назвал произошедшее с ним "эпизодом".

За свою карьеру Бандерас снялся в таких известных фильмах как "Отчаянный", "Четыре комнаты", "Филадельфия", "Маска Зорро", "Дети шпионов" и других. В 2015 году он переехал жить в Великобританию.