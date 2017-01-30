Путин встретился с главой Россельхозбанка

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Владимир Путин провел встречу с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Глава финансовой организации доложил президенту, что Россельхозбанк занимает лидирующие позиции по кредитованию отраслей агропромышленного комплекса.

Владимир Путин в Ново-Огареве встретился с главой Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым. Они обсудили итоги работы финансового учреждения за 2016 год, передает "ТВ Центр".

Патрушев доложил президенту, что Россельхозбанк занимает лидирующие позиции по кредитованию отраслей агропромышленного комплекса. Заемщикам АПК в прошлом году было выдано более триллиона рублей. Это больше чем в 2015 году в полтора раза. Кроме того, банк находится на третьем месте по величине кредитов населению. Особое внимание, отметил Патрушев, уделяется работе с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Дмитрий Патрушев: Объём кредитного портфеля малого и среднего бизнеса в нашем портфеле составляет на сегодняшний день больше 500 миллиардов рублей. В Россельхозбанке кредитуется почти 300 тысяч представителей самозанятого сельского населения, фермеров и личных подсобных хозяйств.

Владимир Путин: Дмитрий Николаевич, что со страхованием? Как Вы оцениваете страховой рынок в области агропромышленного комплекса?

Патрушев: Есть определённые проблемы, тем не менее, на мой взгляд, они решаемы. Мы пять лет назад создали свою компанию "РСХБ-Страхование", 1,5 миллиарда мы уже выплатили за время своего существования, и 800 миллионов мы выплатили только в 2016 году.