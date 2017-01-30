На индексацию соцвыплат выделено более 700 млрд рублей

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В России с 1 февраля проиндексируют ряд социальных гарантий. На эти цели выделено более 700 миллиардов рублей.

С 1 февраля вместе со страховыми пенсиями будет проиндексирован и ряд социальных выплат общим размером более 700 миллиардов рублей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами, передает "ТВ Центр".

Увеличатся пособия ветеранам и инвалидам, вырастет и стипендия. Помимо этого, глава кабмина распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств. Медведев подчеркнул, что маркировки специальными кодами - это часть работы по противодействию контрафактной продукции.

"Мы инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки или больницы. Любой человек с помощью специального прибора-сканера в аптеке или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить упаковку, убедиться, что это легальная продукция, а не какая-то поддельная продукция, - сообщил Дмитрий Медведев.