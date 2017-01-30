Пропускная способность ж/д переезда в Щербинке увеличилась в 8 раз

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В Новой Москве открыли долгожданный путепровод, который свяжет восток и запад Щербинки. Реконструкция и строительство этого транспортного объекта шло чуть более года. В результате была построена двухполосная эстакада, длиной почти в 500 метров. И теперь пропускная способность переезда увеличилась более чем в 8 раз. Движение по новому путепроводу запустил лично мэр Москвы.

Западные и восточные кварталы Щербинки разделяют пути Курского направления. Основная дорога проходит через переезд., сообщает "ТВ Центр". Через него же машины едут и в Москву. Утром и вечером, когда поезда курсируют буквально каждые 5-10 минут, переезд постоянно закрыт. Вот и приходится водителям либо простаивать здесь, либо отправляются в объезд, что тоже не очень удобно.

Переезд среди автомобилистов имел дурную славу. Здесь регулярно происходили серьезные аварии. Многие старались проскочить на "красный". Ведь предугадать, сколько простоишь перед шлагбаумом, невозможно.

Теперь на злополучный переезд опоздания не спишешь. Поезда все также стремительно проносятся, но уже внизу. Для автомобилей открыли эстакаду. Жители Щербинки ждали этого много лет. Поэтому и момент называют без преувеличения историческим.

Тяжелая техника громким гудком открывает движение. Уже по традиции первыми по эстакаде проезжают строители. На возведение путепровода ушло чуть больше года, хотя работать приходилось в сложных условиях. Движение поездов, например, никак нельзя скорректировать. Бетонные опоры устанавливали во время так называемых технологических окон, в основном ночью. Эстакада двухполосная, длина почти 500 метров. В час по ней будут проезжать больше полутора тысяч машин, когда старый переезд мог пропустить лишь 200.

"Мы продолжаем реализацию программы строительства путепроводов через железные дороги в Москве. За последние годы построено семь, и в этом году еще будет запущено пять путепроводов. Один из таких путепроводов - в Щербинке. Здесь в часы пик 70% времени машины просто стояли, здесь был такой транспортный "щербинский" коллапс. Кроме того, мы реконструируем Варшавку, чтобы облегчить пересечении через Варшавское шоссе жителей Щербинки строится тоннель, эстакады и подземные переходы", - рассказал Сергей Собянин.

Реконструируют и железнодорожную станцию. Отсюда поезда следуют в Москву до платформ "Царицыно", "Текстильщики" и Курского вокзала, так что открывшийся сегодня путепровод — лишь часть большого проекта.

"Создает дополнительную возможность инфраструктуры общественного транспорта. Объединения автобусного транспорта с возможностью пересадки на железнодорожный. Планируется развитие транспортно-пересадочного узла здесь на этой территории. Он будет называться ТПУ "Щербинка", - рассказал префект Троицкого и Новомосковского административных округов Дмитрий Набоков.

К работам приступят уже в этом году. Параллельно займутся благоустройством территории. Уже весной прилегающие улицы получат новый облик.

Матвей Шестаков, Руслан Прохоров, Виктор Мальцев, Александр Ивановский. "ТВ Центр", Москва.