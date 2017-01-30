На станции "Деловой центр" установили турникеты и эскалаторы

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На станции метро "Деловой центр" Третьего пересадочного контура установлены турникеты и эскалаторы, частично выполнена отделка вестибюля. Строительство близится к завершению.

Строительство станции метро "Деловой центр" Третьего пересадочного контура всё ближе к завершению. Уже установлены турникеты и эскалаторы, частично выполнена отделка стен, пола и потолка, передает "ТВ Центр".

Особенность станции в том, что она находится непосредственно в Москва-сити. Однако такое соседство не опасно для высотки.

"На данной станции применены виброплиты, которые позволяют поезду снижать нагрузку на платформенную часть, и не передается вибрация на конструктивные решения ТРЦ Москва-сити", - пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.