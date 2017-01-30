Обманутые дольщики в Пушкине 10 лет платят ипотеку за грунт

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Несостоявшиеся новосёлы отмечают десять лет с того момента, как они купили квартиры в городе Пушкино. Правда, на уровне котлована. Они мечтали о счастливой жизни в тихом зелёном месте. Но всё обернулось годами мытарств, конца которым не видно и сегодня.

Невеселый юбилей – 10 лет ипотечных выплат. Все эти годы деньги уходили в грунт. Сергей Якушев покупал двухкомнатную квартиру, рассчитывая, что именно сюда привезет из роддома первенца. В сентябре мальчик пойдет в первый класс, а своего жилья у семьи по-прежнему нет, сообщает "ТВ Центр".

"До сих пор снимаю квартиру, и до сих пор выплачиваю ипотеку за это несуществующее жилье. И еще мне платить 15 лет за этот фундамент", - рассказал Сергей Якушев.

Девятиэтажный с тремя подъездами дом в самом центре Пушкино компания "Строй-перспектива", являющаяся инвестором, обещала сдать еще в конце 2008 года. Однако два года спустя рабочие покинули объект. С тех пор здесь ничего не поменялось.

Есть только немногочисленные признаки давно заброшенной стройки: бытовка, в которой обычно дежурит охрана, плюс забор по периметру. Часть ограждения демонтирована, жители соседних домов оставляют здесь автомобили.

Инвестору удалось продать около 100 квартир. Семь лет назад по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, в котором фигурировала сумма 224 миллиона рублей. До суда до сих пор не дошло. Не завершена и процедура банкротства компании-застройщика. Не выплачены компенсации обманутым дольщикам. Местные власти говорят о необходимости найти нового инвестора, который построит жилье, пускай и в другом месте. Но здесь очередной тупик.

"Понимаете, город Пушкино – небольшой по территории и свободной земли под строительство объектов у нас нет. Мы можем рассматривать вариант в рамках развития застроенных территорий. На сегодняшний момент те застройщики и те кварталы, которые предусмотрены под строительство, они имеют определенные социальные нагрузки", - отметил начальник отдела по работе с территорией и развитию общественного самоуправления микрорайона Заветы Ильича Геннадий Коробов.

Дольщикам представители администрации Пушкинского района не раз предлагали организовать ЖСК и самостоятельно достроить дом. Но такой вариант инициативная группа считает неприемлемым.

"Ввиду того, что фундамент больше восьми лет стоит под открытым небом, то есть надо экспертизу проводить, потом, скорее всего, демонтаж, то есть фактически это создание с нуля. Мы заплатим два или три раза одну и ту же сумму. У нас таких денег по понятным причинам нет", - заявил обманутый дольщик Сергей Бутенин.

В ближайшее время комиссия рассмотрит проект нового жилого комплекса в микрорайоне Кудринка. Однако дольщики в возможность обрести крышу над головой там не слишком верят. Каких только обещаний они не слышали за последние десять лет.

Егор Киселёв, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр".