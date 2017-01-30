В полиции рассказали, как лжеврач обманывал пенсионеров

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Бесплатная консультация, за которой следуют огромные расходы. По такой схеме мошенники нередко вытягивают деньги у людей, озабоченных своим здоровьем. На днях полиция задержала курьера, который сначала привозил москвичам волшебные пилюли, с помощью которых врач, якобы, ставил диагнозы на расстоянии, а затем дорогостоящие таблетки для лечения выдуманных болезней. За услуги мужчина брал сотни тысяч рублей.

Пищевые добавки мошенники выдавали за лекарство от рака. Злоумышленники ухитрялись продавать чудо таблетки пенсионерам. Стоимость четырех упаковок – 340 тысяч рублей. Схема, в которую сложно поверить, была отработана до мелочей. Все начиналось с разговора с неким врачом, который в силу занятости, ведет прием по телефону, передает "ТВ Центр".

"Лжеврач настоятельно рекомендовал приобрести таблетки, в которых якобы находится некий чип, благодаря которому врачи смогут отследить состояние ее здоровья. На следующий день к женщине приехал курьер и передал препарат", - рассказали в полиции.

Высокотехнологичная таблетка якобы просканировала организм изнутри и передала данные в поликлинику. "Я по телефону созвонилась с мужчиной, он представился Геннадием, сказал, что у меня опухоль кишки, если я не возьму таблетки, то у меня откроется кровотечение", - вспоминает пенсионерка.

На следующий день курьер привозил лекарства и забирал деньги. Но на этом история не заканчивалась. Через некоторое время снова раздавался звонок. "Через неделю начал мне этот Геннадий названивать, уже другую болезнь нашел, уже 110 спросил", - посетовала пострадавшая.

Пенсионеры, которые уже и так отдали последние деньги, вынуждены были обращаться в кредитные организации. Мошенников удалось вычислить благодаря бдительной сотруднице банка.

"В банке пенсионерка сказала, что берет кредит на покупку чудодейственных лекарств. Выслушав клиентку, сотрудница банка немедленно вызывала полицию", - сообщили правоохранители.

Оперативникам удалось задержать мужчину, который непосредственно привозил лекарства и забирал деньги. Им оказался приезжий из ставропольского края.

Курьер уверят, что он был вынужден обманывать стариков, чтобы отдать долги. Так или иначе, за совершенное преступление ему предстоит несколько лет провести за решеткой. Полиция сейчас разыскивает организаторов преступной схемы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".