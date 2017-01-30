После убийства подростка в московском ТЦ возбуждено дело

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После убийства 16-летнего подростка в одном из столичных торговых центров возбуждено уголовное дело. Подозреваемый уже задержан.

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после убийства 16-летнего подростка в одном из торговых центров Ленинского района, передает "ТВ Центр".

Конфликт у него разгорелся с 15-летим юношей на одном из этажей комплекса. В какой-то момент ребята решили спуститься на минус первый этаж. Там на парковке один другому нанёс несколько ранений ножом в сердце. Парень скончался ещё до приезда медиков.

"В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Елена Фокина.