Вестибюль станции метро "Петровско-Разумовская" закрыт на ремонт

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На ремонт закрыт северный вестибюль станции "Петровско-Разумовская". Работы займу 3,5 месяца.

С понедельника в московском метро на 3,5 месяца закрыт северный вестибюль станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии, передает "ТВ Центр".

Там началась большая реконструкция. Теперь попасть на платформу пассажиры смогут только через соседний вестибюль одноимённой станции Люблинской линии. Ремонтные работы планируется завершить ко дню рождения метрополитена - 15 мая.