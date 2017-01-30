В Сокольниках выбрали самого оригинального снеговика

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В парке "Сокольники" москвичи и гости столицы выбрали самого оригинального снеговика. Необычный фестиваль прошел на Фонтанной площади. При создании фигур в ход пошли уже знакомые морковки, ведёрки, краска, мишура, шарфы и варежки. В итоге, получились снежные скульптуры, выполненные в самых неожиданных формах.

На центральной площади парка "Сокольники" настоящее нашествие снеговиков. Для них тут все условия. Небесная канцелярия обеспечила горожан снегом – лепить можно сколько угодно. Не пугает даже то, что из-за легкого мороза снег немного рыхлый. Зато можно посоревноваться в собственной креативности и нестандартном мышлении. И каждый настроен исключительно на победу, передает "ТВ Центр".

Сюжеты совершенно фантастические. Тут и снежная баба на тропическом пляже, судя по юбке и бусам, и настоящий моряк в тельняшке, и шериф – у него даже звезда есть и банан вместо кобуры. Каждый готов придумать снеговикам профессии и совсем не характерные для снежных человечков занятия.

В качестве реквизита можно приносить что угодно, никаких ограничений. Главное – хорошее настроение и желание повозиться в снегу. Подобная забава явно по душе не только людям, но и их домашним питомцам, которые тоже не могут усидеть на месте. Тут каждый сам себе художник и декоратор.

Провести фестиваль было решено по результатам голосования на портале Активный гражданин. "За" высказались 23% опрошенных. И судя по количеству собравшихся, идея явно пришлась москвичам по душе.

"Людям все это нравится. Тем более, мы тут собрались раздавать призы, а люди любят призы", - сказал ведущий мероприятия Карен Адамян.

Организаторы уверены, что лепить снеговиков станет хорошей зимней традицией. Но главное, чтобы погода радовала снегом.

Александра Сергомасова, Арсений Калашников, Сергей Голиков. "ТВ Центр".