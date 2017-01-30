Спасенного из горящей квартиры кота вернули хозяевам

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Кота, который пострадал во время пожара в одной из столичных квартир, вернули хозяевам. Животное едва не погибло, надышавшись угарным газом.

Кота Леля, которого спасли во время пожара в столичном районе Гольяново, вернули хозяевам, передает "ТВ Центр".

Животное обнаружили без признаков жизни, когда огонь, охвативший в минувшую пятницу две квартиры и тамбур на Большой Черкизовской, был локализован. Кот уже успел надышаться угарным газом и признаков жизни не подавал. Но спасатели провели необходимые реанимационные процедуры, дали ему глотнуть свежего воздуха через кислородную маску. А затем отвезли к ветеринару. Там животное привели в чувство.