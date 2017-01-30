ВЦИОМ назвал главные страхи россиян в 2016 году

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ВЦИОМ в конце 2016 года опросил 1,6 тысячи россиян в 130 населенных пунктах. В результате социологи выяснили, чего россияне боятся больше всего. Как и год назад, наибольший страх у них вызывают международные конфликты.

Россияне по-прежнему больше всего опасаются возникновения международных конфликтов и роста цен. Таковы данные результатов исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Это исследование проводилось в конце декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов страны. На вопросы отвечали 1,6 тысячи респондентов. Рассчитанный социологами "индекс страхов", показывающий, чего российские граждане опасались больше всего в прошлом году, измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от минус 100 до 100, где высокое значение индекса говорит о том, что наступление данной проблемы кажется россиянам наиболее вероятным.

Так, "индекс страхов" по ситуации с международными конфликтами составил 14 пунктов, хотя в январе 2016 года он был равен 23 пунктам. В свою очередь, опасения россиян из-за подорожания товаров снизились по сравнению с январскими показателями с 19 до 10 пунктов.

Кроме того, в декабре 2016 года до минус одного пункта упал страх россиян перед ростом преступности. Также "индекс страхов" внутренних беспорядков и конфликтов опустился до минус семи пунктов, а страхи из-за возможных проблем со здоровьем и получением медицинской помощи – до минус восьми пунктов.

Снижение доходов в связи с сокращением зарплаты также перестают пугать россиян. Этот показатель равен минус 18 пунктам, при том, что в январе он составлял минус восемь. А вот "индекс страхов" потери работы в конце 2016 года составил минус 29 пунктов.

Последнюю строчку в рейтинге занимают семейные конфликты и проблемы. Этот показатель индекса в декабре 2016 года составил минус 50 пунктов.

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