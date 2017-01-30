Украинский генерал предложил обменять Крым на Севастополь

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Ради возвращения Крыма можно оставить Севастополь за Россией. Такое мнение высказал бывший высокопоставленный сотрудник украинского Генштаба Юрий Думанский. По его словам, этот город является базой Черноморского флота нашей страны. Ранее сообщалось, что на Украине готовят документ о реинтеграции Крыма.

Бывший заместитель начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Юрий Думанский предложил оставить России город Севастополь, который является базой Черноморского флота нашей страны, ради возвращения Крыма. Об этом сообщает издание "Апостроф".

"Мы можем, например, Севастополь, тот основной город, где содержится Черноморский флот России, на какой-то переходный период оставить", - сказал Думанский.

Ранее сообщалось, что на Украине готовят документ о реинтеграции Крыма. В течение месяца он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Несмотря на это, в Киеве результаты плебисцита не признают.

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