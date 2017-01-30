Все городские электронные услуги стали доступны на портале мэра Москвы

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Объединение порталов госуслуг Москвы и мэра столицы завершено. Теперь на одном ресурсе можно не только узнать городские новости, но и записаться к врачу.

Весь город на одном интернет-пространстве. Сервисы портала госуслуг теперь на сайте мэра Москвы, передает "ТВ Центр".

Там собрано все, что столица предоставляет москвичам в удобном формате. Теперь на одном ресурсе можно не только узнать городские новости, но и записаться в школу или к врачу, передать показания счетчиков или оплатить штраф, и многое другое.

Заново регистрироваться не нужно, личные кабинеты сохранены, все логины и пароли тоже. А воспользоваться ресурсом легко: на портале mos.ru необходимо просто перейти в раздел "Услуги и сервисы".