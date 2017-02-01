09:14, 01 февраля 2017

Так говорил Лоза. Избранное

1 февраля отмечает день рождения Юрий Лоза — певцу и композитору исполнилось 63 года. Лоза известен не только своим бессмертным хитом про "маленький плот, свитый из песен и слов", но и тем, что едва ли не по каждому заметному событию имеет собственное мнение, которым охотно делится с журналистами и читателями в соцсетях. В день рождения певца TVC.RU предлагает вспомнить, кого и как обругал Юрий Лоза. Орфография и пунктуация автора частично сохранены.

Теги:  музыка  Фотогалерея  текст

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