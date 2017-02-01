09:14, 01 февраля 2017
Так говорил Лоза. Избранное
1 февраля отмечает день рождения Юрий Лоза — певцу и композитору исполнилось 63 года. Лоза известен не только своим бессмертным хитом про "маленький плот, свитый из песен и слов", но и тем, что едва ли не по каждому заметному событию имеет собственное мнение, которым охотно делится с журналистами и читателями в соцсетях. В день рождения певца TVC.RU предлагает вспомнить, кого и как обругал Юрий Лоза. Орфография и пунктуация автора частично сохранены.
Музыкант Юрий Лоза о Led Zeppelin и Rolling Stones: "80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это всё воспринималось, всё нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определённый драйв, кайф какой-то".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Led Zeppelin и Rolling Stones: "80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это всё воспринималось, всё нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определённый драйв, кайф какой-то".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о назначении министром армии США открытого гея Эрика Феннинга: "Кадровые военные нижнего звена получили реальное подтверждение своему, неоднократно ранее озвученному, тезису — "все они там, наверху, ********". Добавилось шансов, что в армии США теперь всё будет делаться через ****, а это нам, как их потенциальным противникам, очень даже на руку".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о назначении министром армии США открытого гея Эрика Феннинга: "Кадровые военные нижнего звена получили реальное подтверждение своему, неоднократно ранее озвученному, тезису — "все они там, наверху, ********". Добавилось шансов, что в армии США теперь всё будет делаться через ****, а это нам, как их потенциальным противникам, очень даже на руку".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Сергее Лазареве: "Я не хочу, чтобы он занимал первое место [на конкурсе "Евровидение"]. Я не хочу, чтобы он выигрывал! Шведы написали ему песню, им заплатили кучу русского бабла, и я должен за это болеть. Что русского в этом мальчике, кроме штампа в паспорте и фамилии? Ему французы поставили номер. Сами мы ничего не умеем. Что несет Лазарев, какое унижение он несет нашей стране?! Его появление на сцене ― это уже позор, что у нас нет автора, который мог бы песню написать".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Сергее Лазареве: "Я не хочу, чтобы он занимал первое место [на конкурсе "Евровидение"]. Я не хочу, чтобы он выигрывал! Шведы написали ему песню, им заплатили кучу русского бабла, и я должен за это болеть. Что русского в этом мальчике, кроме штампа в паспорте и фамилии? Ему французы поставили номер. Сами мы ничего не умеем. Что несет Лазарев, какое унижение он несет нашей стране?! Его появление на сцене ― это уже позор, что у нас нет автора, который мог бы песню написать".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о нобелевской премии Боба Дилана: "Почему же за американскую культуру надо давать общемировую премию? У нас Высоцкий больше вложил в русскую культуру, но его кандидатуру на Нобелевскую премию не рассматривали! Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о нобелевской премии Боба Дилана: "Почему же за американскую культуру надо давать общемировую премию? У нас Высоцкий больше вложил в русскую культуру, но его кандидатуру на Нобелевскую премию не рассматривали! Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о классиках: "80 процентов Моцарта — это самоповторы. Это говорят специалисты, а не я. У него есть 20 процентов оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же".
Фото: © Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о классиках: "80 процентов Моцарта — это самоповторы. Это говорят специалисты, а не я. У него есть 20 процентов оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же".
Фото: © Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Юрии Гагарине и The Beatles: "Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время. Попали в то время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом. The Beatles не стали бы такими, попади они на десять лет раньше или на десять лет позже".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Юрии Гагарине и The Beatles: "Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время. Попали в то время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом. The Beatles не стали бы такими, попади они на десять лет раньше или на десять лет позже".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о журналистах: "Вольготно живётся журналистам! Если им уж совсем не о чем писать, то они всегда могут "осчастливить" интернет, скажем, такой сногсшибательной вестью: "Это шок! Бывшая вокалистка ансамбля "Писс Гёл", широко известная своим поклонникам под псевдонимом "Маня-в-тумане", выложила в "Инстаграмм" несколько интересных фото в домашнем халате. Особую пикантность всем снимкам придает тот факт, что халат как бы сам сполз с плеча певицы и немного оголил её грудь".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о журналистах: "Вольготно живётся журналистам! Если им уж совсем не о чем писать, то они всегда могут "осчастливить" интернет, скажем, такой сногсшибательной вестью: "Это шок! Бывшая вокалистка ансамбля "Писс Гёл", широко известная своим поклонникам под псевдонимом "Маня-в-тумане", выложила в "Инстаграмм" несколько интересных фото в домашнем халате. Особую пикантность всем снимкам придает тот факт, что халат как бы сам сполз с плеча певицы и немного оголил её грудь".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Led Zeppelin и Rolling Stones: "80% того, что спето Led Zeppelin, слушать невозможно, потому что это сыграно и спето плохо. В то время это всё воспринималось, всё нравилось. Rolling Stones гитару не настроили за всю жизнь ни разу, а Джаггер ни в одну ноту не попал ни разу, ну что поделаешь. Кит Ричардс как тогда не умел играть, так и сейчас не умеет. Но в этом есть определённый драйв, кайф какой-то".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о назначении министром армии США открытого гея Эрика Феннинга: "Кадровые военные нижнего звена получили реальное подтверждение своему, неоднократно ранее озвученному, тезису — "все они там, наверху, ********". Добавилось шансов, что в армии США теперь всё будет делаться через ****, а это нам, как их потенциальным противникам, очень даже на руку".
Фото: © Evguenii Matveev/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Сергее Лазареве: "Я не хочу, чтобы он занимал первое место [на конкурсе "Евровидение"]. Я не хочу, чтобы он выигрывал! Шведы написали ему песню, им заплатили кучу русского бабла, и я должен за это болеть. Что русского в этом мальчике, кроме штампа в паспорте и фамилии? Ему французы поставили номер. Сами мы ничего не умеем. Что несет Лазарев, какое унижение он несет нашей стране?! Его появление на сцене ― это уже позор, что у нас нет автора, который мог бы песню написать".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о нобелевской премии Боба Дилана: "Почему же за американскую культуру надо давать общемировую премию? У нас Высоцкий больше вложил в русскую культуру, но его кандидатуру на Нобелевскую премию не рассматривали! Нет там у него никаких стихов! Их знать никто не знает и никто не слышал! Его стихи никогда не переводили. И песни его ни один оркестр в мире не играл, и композитором он никогда не считался! Боб Дилан — это обычный бард, каких в любой стране навалом".
Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о классиках: "80 процентов Моцарта — это самоповторы. Это говорят специалисты, а не я. У него есть 20 процентов оригинальных, очень красивых, гениальных произведений. В остальном он сам себя цитировал. Россини такой же".
Фото: © Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о Юрии Гагарине и The Beatles: "Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время. Попали в то время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом. The Beatles не стали бы такими, попади они на десять лет раньше или на десять лет позже".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press
Музыкант Юрий Лоза о журналистах: "Вольготно живётся журналистам! Если им уж совсем не о чем писать, то они всегда могут "осчастливить" интернет, скажем, такой сногсшибательной вестью: "Это шок! Бывшая вокалистка ансамбля "Писс Гёл", широко известная своим поклонникам под псевдонимом "Маня-в-тумане", выложила в "Инстаграмм" несколько интересных фото в домашнем халате. Особую пикантность всем снимкам придает тот факт, что халат как бы сам сполз с плеча певицы и немного оголил её грудь".
Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press