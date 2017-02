Так говорил Лоза. Избранное

Фото: © Anton Belitsky/Global Look Press

Музыкант Юрий Лоза о Юрии Гагарине и The Beatles: "Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт. The Beatles были первыми, кто попал в нужное место в нужное время. Попали в то время, когда телевизор появился в каждом доме. Это были первые кумиры, которые шагнули в каждый дом. The Beatles не стали бы такими, попади они на десять лет раньше или на десять лет позже".

