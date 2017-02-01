Так говорил Лоза. Избранное

Музыкант Юрий Лоза о Сергее Лазареве: "Я не хочу, чтобы он занимал первое место [на конкурсе "Евровидение"]. Я не хочу, чтобы он выигрывал! Шведы написали ему песню, им заплатили кучу русского бабла, и я должен за это болеть. Что русского в этом мальчике, кроме штампа в паспорте и фамилии? Ему французы поставили номер. Сами мы ничего не умеем. Что несет Лазарев, какое унижение он несет нашей стране?! Его появление на сцене ― это уже позор, что у нас нет автора, который мог бы песню написать".

Фото: © Anatoly Lomohov/Global Look Press