В результате ДТП на юго-востоке Москвы есть пострадавшие

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ДТП с участием двух легковушек произошло на Привольной улице в столице. Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. Кроме того, на месте происшествия наблюдается разлив топлива.

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на юго-востоке Москвы. Сообщается о нескольких пострадавших в результате этого ДТП. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На улице Привольная в районе дома 64 произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, есть пострадавшие, также на месте ДТП наблюдается разлив топлива", - говорится в сообщении.

В настоящее время дальнейшая информация о данном происшествии уточняется.