Путин обяжет казачьих атаманов отчитываться о доходах

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Законопроект, который обяжет атаманов войскового казачьего общества, их супруг и несовершеннолетних детей отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе, внесен в Госдуму Владимиром Путиным. Документ также разрешает членам казачьих обществ занимать любые государственные должности при условии, что они откажутся от зарплаты и других выплат.

На атаманов казачьих войсковых обществ России могут возложить обязанность декларировать сведения о своих доходах и расходах, а также имуществе и обязательствах имущественного характера. Они также будут обязаны представлять сведения о доходах, расходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей.

Как пишет "Ридус", законопроект, предусматривающий внесение поправок в закон "О государственной службе российского казачества", внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Документ предусматривает, что члены казачьих обществ получат право занимать должности, на которые распространяются запреты, установленные антикоррупционным законодательством, в случае отказа получать зарплату в самом казачьем обществе. Это пояснили тем, что такой запрет может привести к дискриминации казаков "с конституционно-правовой точки зрения".

В госреестре России значатся 11 войсковых казачьих обществ: Центральное, Волжское, Донское, Енисейское, Забайкальское, Иркутское, Кубанское, Оренбургское, Сибирское, Терское и Уссурийское.

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