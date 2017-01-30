Миллионы британцев не хотят встречи Трампа с Елизаветой II

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Петицию против государственного визита Дональда Трампа в Великобританию подписали более миллиона британцев. По мнению авторов прошения, встреча с американским президентом, известным своими женоненавистническими высказываниями, смутит королеву и станет для нее позором.

Более миллиона человека подписали петицию против визита Дональда Трампа в Великобританию. Об этом сообщает "МИР 24" со ссылкой на британские СМИ. Визит должен состояться летом 2017 года.

Петицию разместил в воскресенье некий Грэм Гест. В тексте говорится, что Дональду Трампу может быть позволен въезд в Великобританию в качестве главы администрации США, однако он не должен быть приглашен с официальным государственным визитом.

Автор петиции уверен, что "женоненавистнические и вульгарные" высказывания Трампа "лишают его права быть принятым Ее Величеством королевой", а сама такая встреча может "стать позором" для Елизаветы II .

О том, что Дональд Трамп посетит Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II в субботу сообщила британский премьер-министр Тереза Мэй в Вашингтоне. Согласно протоколу официального государственного визита с президентом США должен встретиться как действующий монарх, так и наследник престола.