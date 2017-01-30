Украинская биатлонистка объяснила скандал с гимном России ошибкой диджея

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Гимн России, во время которого ушли украинские биатлонисты, был включен на цветочной церемонии после смешанной эстафеты, прошедшей в рамках чемпионата Европы в Польше. По словам спортсменки с Украины Анастасии Меркушиной, на таких мероприятиях не включают национальные гимны, однако диджей перепутал треки. Она добавила, что стоявшие на подиуме спортсмены растерялись, но в этот момент организатор попросил их уйти, что биатлонисты и сделали.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала, почему она вместе с партнерами покинула подиум во время гимна России. Она заявила, что это произошло во время цветочной церемонии, которая проходила после смешанной эстафеты на чемпионате Европы-2017 в Польше.

По словам Меркушиной, в момент, когда на подиуме стояли спортсмены из России, Норвегии и Украины, из динамиков должна была звучать другая музыка, передает "Чемпионат.com". Однако диджей перепутал трек и по ошибке включил гимн России. Украинская спортсменка добавила, что биатлонисты растерялись, услышав гимн, так как, их включают только на медальных церемониях.

"Нам всем недвусмысленно организатор показал на выход с подиума. Мы начали спускаться ещё до начала музыки. Никакой сенсации здесь нет!", - подчеркнула она.

Ранее СМИ сообщили, что украинские биатлонисты ушли с церемонии. Утверждалось, что речь идет о награждении призеров смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону. Вслед за ними мероприятие раньше времени покинули российские спортсмены.

В смешанной эстафете россияне завоевали первое место, а украинцы – третье. Всего на чемпионате Европы россияне взяли шесть золотых медалей, четыре серебряных и три бронзовых. Таким образом, Россия выиграла медальный зачёт и поставила рекорд соревнований.

Украина, в свою очередь, заняла второе место в неофициальном командном зачете. В ее активе одна золотая медаль, одна серебряная и две бронзовые.

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