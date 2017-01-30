Багдасарян после 15 суток ареста вернулась к обязательным работам

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Гонщица Мара Багдасарян вернулась к обязательным работам после 15 суток ареста. Девушка трудится в ГБУ "Жилищник" столичного района Сокол.

Стритрейсерша Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ. Как сообщили в столичном управлении ФССП, девушка, как и раньше, будет трудиться в ГБУ "Жилищник" района Сокол, передает ТАСС.

Мара Багдасарян получила скандальную известность в мае 2016 года, когда компания молодых людей на автомобиле Gelandewagen устроила гонки. Все происходящее транслировалось в Сети.

Позже Багдасарян задержали за 55 неоплаченных штрафов. Гонщицу приговорили к обязательным работам почти на 600 часов и отправили перекладывать бумаги в управляющую компанию ГБУ "Жилищник". Работать дворником девушке не позволяет здоровье. По данным СМИ, у нее диагностировали эпилепсию.

Однако отработав два дня, Багдасарян перестала ходить в ГБУ "Жилищник". Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд. В итоге за прогулы девушка вновь была взята под стражу.