Песков: встреча Трампа и Путина состоится до саммита G20

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться до саммита G20, который запланирован на июль нынешнего года. Такую возможность допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее лидеры двух стран провели телефонные переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что встреча Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом может состояться до саммита G20, пишет "Русская планета". Мероприятие пройдет в Гамбурге 7-8 июля.

О других подробностях Песков говорить не стал, выразив надежду на то, что помощники президентов займутся подготовкой встречи двух лидеров, "не откладывая в долгий ящик".

Лидеры двух стран в ходе телефонного разговора 28 января обсудили борьбу с терроризмом, арабо-израильский конфликт, а также ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке. При этом Путин и Трамп "условились наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям". Кроме того, американский лидер попросил российского президента передать россиянам "пожелание счастья и процветания".

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