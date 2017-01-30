В Подольске врача заподозрили в надругательстве над пациенткой

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В подмосковном Подольске врача-анестезиолога подозревают в сексуальном насилии над пациенткой. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

В подмосковном Подольске врача-анестезиолога подозревают в изнасиловании пациентки в отделении реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ Следственного комитета Московской области.

Следователи установили, что инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января. Подозреваемый анестезиолог-реаниматолог находился на суточном дежурстве в реанимационном отделении подольской горбольницы №2. Врач находился в состоянии алкогольного опьянения и, по данным следствия, совершил насильственные действия в отношении 43-летней пациентки, которая "в силу своего физического состояния находилась в беспомощном положении и не могла оказать ему сопротивление".

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

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