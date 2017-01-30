В Ярославской области в ДТП погибли четыре человека и трое пострадали

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На трассе Ярославль-Рыбинск столкнулись две иномарки. В результате ДТП погибли четыре человека, еще трое, в том числе ребенок, получили травмы.

На 57-м километре автодороги Ярославль-Рыбинск произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. Жертвами ДТП стали четыре человека, еще трое получили травмы, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo выехал на встречную полосу, где столкнулся с Audi. Водитель и трое пассажиров Volkswagen погибли на месте. Водитель и двое пассажиров второго автомобиля доставлены в больницу. Среди пострадавших – ребенок.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители. Все обстоятельства автоаварии устанавливаются.

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